ABD'den 886 milyar dolarlık rekor savunma bütçesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), 2024 savunma bütçesi 886 milyar dolar olarak açıklandı. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin hazırladığı bütçe tasarısı kabul edildiği takdirde, ülkenin bir barış döneminde ya da herhangi bir savaşa dolaylı da olsa katılmadığı bir dönemde savunma giderlerine harcanacak en yüksek miktar olacak.Tasarı, 842 milyar doların Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) kullanımına, 44 milyar dolarlık kısmın ise savunma ile ilgili projeler için, örneğin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından harcanmasını öngörüyor. ABD'nin içinde bulunduğumuz sene için kabul edilen savunma bütçesi 858 milyar dolar olmuştu.886 milyar dolara çıkarılan savunma bütçesi ile, askeri personele ortalama yüzde 5,2 maaş zammı ve ordunun AR-GE (araştırma-geliştirme) çalışmalarının finansmanının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'ya verilen desteğin de savunma giderlerini arttıran bir başka etken olduğu belirtiliyor. ABD Kongresi'nin her iki kanadı, geleneksel tavrını sürdürerek, söz konusu bütçeyi onaylayacağının sinyallerini verdi.ABD orsuduna ait USS Carl Vinson uçak gemisinde bir savaş uçağının çevresinde hazırlık yapan görevliler - (02.05.2017)ABD orsuduna ait USS Carl Vinson uçak gemisinde bir savaş uçağının çevresinde hazırlık yapan görevliler - (02.05.2017)ABD orsuduna ait, Pasifik Okyanusu'nda seyreden USS Carl Vinson uçak gemisinde bir savaş uçağıFotoğraf: U.S. Navy/AP/dpa/picture alliance"En büyük kriter Çin'e karşı caydırıcılık"Ukrayna savaşının daha uzun süre devam edebileceğinden yola çıkan Kongre ve Biden yönetimi, diğer yandan Rusya ve Çin ile olası ihtilaflara ordunun hazır olmasını istiyor. ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Kathleen Hicks, konuyla ilgili açıklamasında, "Bizim en büyük ve burada en sık dile getirdiğimiz başarı kriterimiz, Çin yönetiminin her sabah uyandığında, olası bir saldırganlığının bedelini düşünmesi ve 'Bugün o gün değil' demesidir" ifadelerini kullandı.ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, ticaretten casusluk faaliyetlerine kadar pek çok konudan dolayı uzun süredir gerilimli bir seyir izliyor. Her iki ülke sınırlarının çok uzağındaki ülkelerde birbiri ile büyük bir rekabet halinde.İsveç merkezli düşünce kuruluşu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) 2022 yılı küresel silah ihracatı raporuna göre, listenin birinci sırasında, küresel silah ihracatındaki payı, önceki dört yıla oranla yüzde 7 artış göstererek yüzde 40'a yükselen ABD geliyor. İkinci sıradaki Rusya'nın payı ise yüzde 22'den yüzde 16'ya gerilerken, bu iki ülkeyi üçüncü sıradaki Fransa, dördüncü sıradaki Çin ve beşinci sıradaki Almanya takip ediyor.Küresel silah ihracatındaki payı 2018-2022 yılları arasında yüzde 1,1 olarak seyreden Türkiye ise, sıralamada 12'nci sırada yer alıyor.