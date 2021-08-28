ABD'den Afganistan'da yeni hava saldırısı

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD, Kabil Havalimanı’nda Perşembe günü sivilleri ve Amerikan askerlerini hedef alan intihar saldırısının üzerinden 48 saat geçmeden IŞID’in Afganistan sorumlusu bir üyesini hedef alan bir hava operasyonu düzenledi.





ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Nangarhar’da insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının Kabil’deki intihar eylemini planladığı düşünülen kişiyi hedef aldığını bildirdi.





Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü Albay William Urban, bu sabah (Cumartesi) erken saatlerde düzenlenen İHA saldırısında bir IŞİD üyesinin öldüğünü açıkladı. Ölen IŞİD üyesinin, Kabil havaalanındaki saldırıya karışıp karışmadığı tam olarak netleşmedi. Havaalanındaki bombalı saldırıda en az 170 Afgan vatandaşı ve 13 ABD askeri ölmüştü.





ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tehditleri yüzünden Afganistan’dan tahliye edilmeyi bekleyen vatandaşlarının Kabil Havalimanı’ndan uzak durmasını talep etmişti.





Pentagon sözcüsü John Kirby dün yaptığı açıklamada, havaalanına yönelik yeni tehditler alındığını, gelecekte girişilecek saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını söylemişti.





Kabil havaalanındaki güvenlik tehditleri, Amerikan vatandaşları ve Afganların tahliye operasyonlarını daha da zorlaştırdı. Bununla birlikte havaalanı içinde kalan ABD Büyükelçiliği personeli ve vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. VOA’ya konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, özel vize programı çerçevesinde ABD’ye getirilmesi planlanan kişilerin tahliyesi konusunda ise bir ortak hareket planı bulunmadığını söyledi.





ABD Savunma Bakanlığı, daha önce haberlerde bildirildiği gibi Kabil havaalanına iki değil, bir intihar saldırısı düzenlendiğine inanıldığını açıkladı. Pentagon yetkilileri, saldırı sonrasında yaşanan şaşkınlığın bilgi karmaşasına yol açtığını savunuyor. Ancak New York Times gazetesi, görgü tanıklarının çoğunun iki patlama duyduğunu yazıyor.





Saldırıdan bir gün sonra bir VOA muhabiri, havaalanına giden caddelerin boşaldığını ve yalnızca kontrol noktalarında güvenlik sağlayan Taleban savaşçılarının kaldığını bildirdi.





IŞİD’in Afganistan kolu, Horasan grubu, Telegram uygulaması üzerinden saldırıyı üstlenmişti. Saldırıdan saatler sonra ulusa seslenen Başkan Joe Biden, “peşinizi bırakmayacağız ve bedel ödeteceğiz” diyerek misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.





Ayrıca, IŞİD’in mal varlıkları, liderleri ve tesislerini hedef alacak operasyon planları yapılması emri de veren Biden, yapılacak misillemenin yeri ve zamanının kendileri tarafından belirleneceğinin altını çizmişti.





Saldırıda yaralanan 18 Amerikan askeri uçakla Almanya’yadaki Landstuhl Tıp Merkezi’ne götürüldü.





14 Ağustos’tan bu yana Afganistan’dan 109 bin kişi tahliye edildi.





Biden, ABD’nin Afganistan’dan çekileceği 31 Ağustos tarihinden sonra da tahliyelerin devam edeceğini söylemişti. Operasyonlara ABD müttefiki 20’den fazla ülke katıldı, ancak birçok ülke tahliye işlemlerini tamamladı.