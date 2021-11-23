ABD'den Avrupa'ya seyahat uyarısı

CDC böylece bu iki Avrupa ülkesine yönelik seyahat uyarısını “çok yüksek” olarak nitelenen 4. seviye uyarı mertebesine yükseltmiş oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı da benzer şekilde hem Almanya hem de Danimarka için “seyahat etmeyin” uyarı mesajı yayımladı.





Hali hazırda CDC’nin listesinde 4. Seviye uyarı kategorisinde yer alan yaklaşık 75 ülke bulunuyor. Bu ülkeler arasında Avusturya, İngiltere, Belçika, Yunanistan, Norveç, İsviçre, Romanya, İrlanda ve Çekya gibi Avrupa ülkeleri de yer alıyor.





Vaka sayılarının arttığı Almanya’da Başbakan Angela Merkel de önlemlerin daha da arttırılması çağrısında bulundu. Ülkede özellikle iki doz aşısını uzun süre önce olmuş yaşlılar ve henüz aşı yapılmamış çocuklar arasında COVID-19 virüsünün hızla yayılması dikkat çekiyor.





