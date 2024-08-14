ABD'den beklenen enflasyon rakamları geldi!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası hakkında ipucu verecek olan enflasyon verisi açıklandı. ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık TÜFE yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 artması bekleniyordu.



ABD’de temmuzda gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,2 olurken, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yıllık yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.



ABD enflasyon verisi sonrasında ons altın 2464,10 dolara gerilerken, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri yüzde 3,856, 2 yıl vadeli Hazine kağıdında getirisi de yüzde 3,97 oldu.