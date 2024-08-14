Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den beklenen enflasyon rakamları geldi! /14 Ağustos 2024 16:37

ABD'den beklenen enflasyon rakamları geldi!

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası hakkında ipucu verecek olan enflasyon verisi açıklandı. ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık TÜFE yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 artması bekleniyordu.

ABD’de temmuzda gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,2 olurken, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yıllık yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

ABD enflasyon verisi sonrasında ons altın 2464,10 dolara gerilerken, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri yüzde 3,856, 2 yıl vadeli Hazine kağıdında getirisi de yüzde 3,97 oldu.
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