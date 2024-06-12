Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den beklenen kritik rakamlar açıklandı: İşte altın ve Bitcoin'de son durum /12 Haziran 2024 16:06

ABD'den beklenen kritik rakamlar açıklandı: İşte altın ve Bitcoin'de son durum

ABD'de açıklanan mayıs ayı verilerine göre, enflasyon aylık olarak sabit kalırken (yüzde 0), yıllık enflasyon ise yüzde 3.3 ile beklentilerin altında kaldı.

SHABER3.COM

ABD’de mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan verilere göre, ABD enflasyonu beklentilerin altında seyretti.

ABD'de mayısta enflasyon aylık olarak sabit kalırken (yüzde 0), yıllık enflasyon ise yüzde 3.3 ile beklentilerin altında geldi.

Verinin açıklanmasının ardından Fed'in daha güvercin bir duruş sergileyebileceği beklentisiyle altın ve Bitcoin'de hızlı bir yükseliş oldu.

Piyasaların beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.1, yıllık enflasyonun ise yüzde 3.4 olması yönündeydi.

Nisanda tüketici fiyatları aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 3.4 yükselmişti.

ALTIN FİYATINI SANİYELER İÇİNDE ETKİLEDİ
Mayıs verisinin duyurulmasının ardından altının ons fiyatında hızlı bir yükseliş göze çarptu. Uluslararası piyasalarda ons fiyatı birkaç saniye içerisinde 2.312 dolardan 2.330 dolara çıktı. Bitcoin ise 67.795 dolardan 10 dakika içerisinde 69.440 dolara yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den beklenen kritik rakamlar açıklandı: İşte altın... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:47:25