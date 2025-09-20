ABD'den çalışma ve altın vizesine yeni tarife dudak uçuklattı

Trump yönetimi doktor, mühendis ve finans uzmanlarının başvurduğu H-1B vizelerinde tarihi artışa gidiyor. ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı yabancı çalışanlara verilen H-1B vizelerinin ücretini 100 bin dolara yükseltmeye hazırlanıyor. Artış, mühendislik, tıp, finans ve teknoloji gibi alanlarda çalışan uzmanları doğrudan etkileyecek.





CBS’in haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri yeni düzenlemeyi doğruladı. Trump yönetimi, ABD’ye yüksek nitelikli işgücü girişini sağlayan H-1B programına 100 bin dolarlık ek ücret getiriyor. Planın, Amazon, IBM, Microsoft ve Google gibi yabancı çalışan istihdamına büyük ölçüde bağımlı teknoloji devlerini de etkilemesi bekleniyor.









ŞİRKETLERİN ELEŞTİRİSİ





BAŞVURULAR AZALDI

H-1B vizesinin maliyeti halihazırda bin 700 ila 4 bin 500 dolar arasında değişiyordu. Bunun yanı sıra 215 dolarlık kayıt ücreti, 780 dolarlık I-129 formu ücreti ve 500 dolarlık dolandırıcılık önleme bedeli bulunuyordu. Şirketler her yıl vizeler için on binlerce dolar harcıyordu.Trump’ın imzalamaya hazırlandığı kararname ile 100 bin dolarlık ek ödeme yapılmadığı sürece H-1B çalışanlarının ABD’ye girişinin engelleneceği bildiriliyor.H-1B vizesi, Amerikalı çalışanlardan daha düşük maaşlarla yabancı işçilerin istihdamına olanak tanıdığı gerekçesiyle uzun süredir tartışma konusu. Buna rağmen özellikle teknoloji sektörü, programdan en çok faydalanan alanların başında geliyor. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında en fazla H-1B vizesi alan şirket Amazon oldu.ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) verilerine göre, 2026 mali yılı için H-1B başvuruları 359 bin olarak kaydedildi. Bu rakam son dört yılın en düşük seviyesine işaret ediyor.BBC’ye göre, H-1B başvuruları 2004 yılından bu yana yılda 85 bin ile sınırlı tutuluyor. 2024 yılında ise yaklaşık 400 bin yüksek vasıflı yabancı işçinin başvurusu onaylanmıştı.