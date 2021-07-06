Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den çekilme süreci ile ilgili açıklama /06 Temmuz 2021 20:06

ABD'den çekilme süreci ile ilgili açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlasının tamamlandığını açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekme kararının ardından nisanın son haftasında başlayan çekilme faaliyetleri devam ediyor.

17 BİN 74 PARÇA EKİPMAN TESLİM EDİLDİ

CENTCOM'dan, çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan'ın kararından beri ABD, 984 adet C-17 yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 17 bin 74 parça ekipman teslim edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, çıkarılan ekipmanın tamamının personel kullanımından arta kalan malzemelerden oluştuğu, aralarında savunma araçları veya büyük sayılabilecek ekipmanın olmadığı kaydedildi.

ABD'nin Afganistan'daki 7 askeri tesisi, Afgan ulusal ordusuna teslim ettiği vurgulanan açıklamada, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı, çekilmenin yüzde 90'ından fazlasının tamamlandığını tahmin ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Komutanlık, çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamıyor.

11 EYLÜL'E KADAR 

ABD, geçen hafta ülkenin en büyük hava üssü ve ABD'nin yıllarca terör şüphelilerini tuttuğu bir hapishanesinin de bulunduğu Bagram Hava Üssü'nü sessizce boşaltmıştı.

ABD yönetimi, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.
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