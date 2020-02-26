Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Çin, Irak, Rusya ve Türkiye'den 13 şirket ve vatandaşa yaptırım kararı /26 Şubat 2020 00:25

ABD'den Çin, Irak, Rusya ve Türkiye'den 13 şirket ve vatandaşa yaptırım kararı

İran, Kuzey Kore ve Suriye'ye karşı uygulanan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kanunu kapsamında yeni bir karar aldı. Söz konusu kararı açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin, Irak, Rusya ve Türkiye'den 13 şirket ve vatandaşa yaptırım kararı alındığını ifade etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran, Kuzey Kore ve Suriye'ye karşı uygulanan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kanunu kapsamında Çin, Irak, Rusya ve Türkiye'den 13 şirket ve vatandaşa yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Pompeo, bazı ülkelerin kişi ve firmalarına ABD tarafından yaptırım kararı alındığını açıkladı. Yaptırımın gerekçesi olarak İran'ın füze geliştirme programına doğrudan katkı sağlanmasını gösteren Pompeo, "Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin, Rusya ve Irak gibi 13 ülkenin vatandaşı ve firmaları Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) karşı İran'ın füze gelişim programına destek olduğu gerekçesiyle yaptırım kararı uygulanmaya başlandı" dedi.

Çin ve Türkiye’den 5 şirketin 'İran'ın füze programına destek' suçlamasıyla kara listeye alındığını belirten Pompeo, bir Çin vatandaşını da Pakistan'a silah programı için çifte amaçlı ürün sağlamakla suçladı. Türkiye’den "Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company" şirketin İran’ın füze programına destek verdiği iddia edildi.

Pompeo, söz konusu kişi ve firmalara yaptırım kararları doğrultusunda ABD'ye giriş yasağı ve ticaret yasağı uygulanacağını kaydetti.
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