ABD'den Çin Komünist Partisi üyeleri için vize kısıtlaması: 10 yıllık vizeler 1 aya indirildi

ABD, Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerinin ve ailelerinin ABD'ye seyahatlerini kısıtlamak için yeni kurallar yayınladı.





Yeni kurallar, parti üyeleri ve aileleri için seyahat vizelerinin maksimum geçerliliğini 1 ay ve tek girişle sınırlıyor. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü e-postayla gönderdiği açıklamada, vize geçerlilik sürelerinin parti üyeleri için 10 yıldan bir aya düşürüldüğü belirtildi.





Çin'in yaklaşık 92 milyon Komünist Parti üyesi olduğu düşünüldüğünde, uygulanan bu politika değişikliğinin yaklaşık 270 milyon Çinliyi etkileyebileceği düşünülüyor.



Öte yandan, üst düzey yetkililer dışında kimin Komünist Parti üyesi olduğunun nasıl tespit edileceği ise henüz bilinmiyor.





Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying, alınan bu karara tepki göstererek şunları söyledi:





"ABD'nin Çin Komünist Partisi üyeleri ve aileleri için seyahat vizelerini sınırlandırması, ABD'deki bazı aşırı Çin karşıtı güçler tarafından oluşturulan ideolojik önyargı dışında, Çin'e yönelik siyasi baskının da tırmandırılmasıdır."