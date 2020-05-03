Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Çin'e bir suçlama daha /03 Mayıs 2020 19:12

ABD'den Çin'e bir suçlama daha

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’i salgın nedeniyle dünyayı bilgilendirmediği için suçlayarak, "Korona virüs Wuhan’daki laboratuvarda yapıldı" iddiasında bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada “Corona virüsü Wuhan'daki laboratuvarda yapıldı” ifadelerini kullanırken, “Rahatlıkla söyleyebilirim ki virüsün Wuhan'da bulunan laboratuvardan geldiğine dair çok sayıda kanıt mevcut'' dedi.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği gibi corona virüsünün insan yapımı olduğunu yarasa veya hayvan pazarından kaynaklanmadığını ortaya koyan kanıtlara sahip olduklarını aktardı.

Pompeo, “Şu ana kadar birçok uzman bu virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyor. Buna inanmamak için hiçbir neden yok'' ifadelerini kullandı. Pompeo, konuşmasının devamında Çin'i salgın konusunda dünyayı bilgilendirmedikleri konusunda suçladı.

ABD'de toplam corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 165 bin 953'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 bin 595'e ulaştı. ABD'de corona virüsü salgınının merkez üssü konumunda bulunurken, salgın nedeni ile en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu.
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