Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den, Çin'e bir 'Uygur Soykırımı' kısıtlaması daha /09 Aralık 2021 13:40

ABD'den, Çin'e bir 'Uygur Soykırımı' kısıtlaması daha

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin'in Uygur Türkleri politikası nedeniyle Sincan bölgesinden gelen ürünlere kısıtlama getirmek için ilk adımı attı.

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Temsilciler Meclisi, bu bölgede zorla çalıştırılan Uygurları gerekçe göstererek ithalatı yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Meclis'te yapılan oylamada "Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası" 428'e karşı 1 oyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması için Senato'dan geçmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Reuters'ın haberine göre, yasa tasarısı "Uygurlar ve diğer Müslüman gruplar için geniş bir gözaltı kampları ağı kurulan Sincan" ile ilgili Pekin yönetiminin 'iddialarının çürütülmesi' anlamı taşıyor.

ABD ve çok sayıda insan hakları grubu, Çin'in Uygurlara yönelik 'soykırım uyguladığını' savunurken, Pekin yönetimi iddiaları reddediyor.

Yenilenebilir enerji tartışması

Cumhuriyetçiler, Biden'ı ve Kongre'deki Demokratları yasayı 'yenilenebilir enerji gündemi nedeniyle' yavaşlatmakla suçluyor. Zira anılan Sincan bölgesi dünyanın en büyük güneş panelleri tedarikçisi konumunda.

Biden yönetimi, pazartesi günü Çin'in başta Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatlarını boykot edeceğini duyurdu.

Demokratların çoğunlukta olduğu Meclis, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Çin hükümetiyle işbirliği yaparak kendi insan hakları taahhütlerini ihlal ettiğini belirten kararı onayladı.
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