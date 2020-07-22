Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Çin'e: Houston Konsolosluğu'nu 72 saat içinde kapat! /22 Temmuz 2020 11:43

ABD'den Çin'e: Houston Konsolosluğu'nu 72 saat içinde kapat!

ABD, Çin'den Houston'da bulunan konsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi. Çin talebi 'provokasyon' olarak nitelendirdi.

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ABD, Çin'den ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentindeki konsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin aniden böyle bir karar alarak Çin'e ilettiği belirtilirken, bu talebin ABD'nin Çin'e karşı eylemlerinde eşi görülmemiş bir tırmanma olduğuna dikkat çekildi ve bir "provokasyon" olarak değerlendirildi. Houston'da bulunan konsolosluğun faaliyetlerine normal bir şekilde devam ettiğini ifade eden açıklama, Çin'in ABD'yi kınamasıyla sona erdi.

ABD'nin bu kararı, Houston polis ve itfaiye departmanlarının konsoloslukta evrakların yakıldığına dair ihbarlar alması sonrasında geldi.

Houston itfaiye departmanı alınan ihbar sonrasında konsolosluk binasına gitse de, binanın içine girmedi.

Houston yerel basınına geçen hafta yansıyan haberlerde, konsolosluk çalışanlarının yaşadığı başka bir binanın boşaltıldığı belirtilmişti.

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