ABD'den Çin'e ilk dava

Missouri Başsavcılığı, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'ni salgında ''bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği'' gerekçesiyle mahkemeye verdi.







Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı" ifadelerine yer verildi.





Missouri Başsavcısı Eric Schmitt, yaptığı açıklamada, Çin'in virüsün yayılmasını durdurmak için çok az şey yaptığını öne sürdü. Schmitt, eyalet halkının virüs nedeniyle muhtemelen milyarlarca dolarlık zarara uğradığını söyledi.





Başsavcı Schmitt, "Missouri'de virüsün etkileri çok gerçek, binlerce kişi enfekte oldu ve birçoğu öldü, aileler ölmekte olan sevdiklerinden ayrı kaldı, küçük işletmeler kapılarını kapatıyor ve yardım çekleriyle hayatlarını idame ettirenler, yiyecek yemek bulmakta zorlanıyor" ifadelerini kullandı.





Çin'den açıklama: Çok saçma





Bunun üzerine Çin’den konuya ilişkin bir açıklama geldi.





Koronavirüs salgını nedeniyle dava açma girişimini "Çok saçma" olarak nitelendiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, davanın ‘hiçbir gerçek ve yasal temelinin bulunmadığını’ savundu.





Salgın başladığından beri Çin’in ‘açık, şeffaf ve sorumlu bir tavır’ sergilediğini söyleyen sözcü, ABD'nin zarar verme amacıyla açılan bu tür davaları reddetmesi gerektiğini savundu.





Öte yandan ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını istiyor.





ABD, salgından en fazla etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda yer alıyor.





John Hopkins Üniversitesi’nin paylaştığı verilere göre, Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı 814587'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 43796 kişi öldü.