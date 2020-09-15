Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Çin'e ürün yaptırımı: 'Uygurlar çalıştırılıyorsa yasaklayın' /15 Eylül 2020 10:37

ABD'den Çin'e ürün yaptırımı: 'Uygurlar çalıştırılıyorsa yasaklayın'

Beyaz Saray yönetimi, Çin'in Doğu Türkistan bölgesindeki 5 kuruluştan, buradaki Uygur halkının zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle pamuk, giysi, bilgisayar parçası ve saç ürünleri gibi malların ithalatını yasaklayacağını açıkladı.

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ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, Çin hükümetinin Uygur halkı ile diğer etnik ve dini azınlıklara karşı sistematik insan hakları ihlalleri işlediği Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırılan işçilerce üretilen ürünlere yönelik 5 karar yayımlandığı bildirildi.

Bu kapsamda, bölgede Uygur halkının zorla çalıştırıldığı 4 şirket ve bir üretim tesisinde üretilen pamuk, giysi, bilgisayar parçası ve saç ürünleri gibi malların ithalatının engelleneceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, işçilerin zorla çalıştırıldığı yerlerde üretilen malların sevkıyatının durdurulacağı ve bu malların ABD'ye ithalatının önleneceğini belirtti.

Pompeo, "Bu kararlar, dünyanın Çin'in Sincan'daki Uygurlara ve diğer Müslüman azınlık gruplarının üyelerine karşı işlediği insan hakları ihlallerini sineye çekmeyeceğini gösteriyor. Bu, bireyleri zorla çalışmaya maruz bırakmayı, onları nasıl ve nerede çalışacaklarını seçme özgürlüklerinden mahrum bırakmayı da içeriyor." ifadesini kullandı.
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