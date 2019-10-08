Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Çin'e Uygur yaptırımı: 28 şirket kara listede /08 Ekim 2019 08:45

ABD'den Çin'e Uygur yaptırımı: 28 şirket kara listede

ABD Ticaret Bakanlığı, Sincan Uygur bölgesinde hak ihlallerine karışan 28 Çinli kurumun kara listeye alındığını açıkladı.

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ABD, 28 Çinli şirketi kara listeye aldığını açıkladı. Söz konusu şirketlerin, yüz tanıma ve diğer yapay zeka teknolojileri geliştirdiği bildirildi.

ABD Ticaret Bakanı Willbur Ross, karara ilişkin açıklamasında "ABD hükümeti ve Ticaret Bakanlığı, Çin'deki etnik azınlıkların acımasız bir şekilde bastırılmasına tahammül edemez ve etmeyecek" dedi.

Federal Sicil'de yapılan ve yarın yayınlanacak olan güncellemeye göre, kara listeye giren firmalar arasında video güvenlik ürünleri şirketi Hikvision ile yapay zeka şirketleri Megvii Technology ve SenseTime da yer alıyor.

Kara liste, Çinli şirketleri, ABD'li firmalardan teknoloji satın alma konusunda kısıtlıyor.
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