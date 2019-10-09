ABD'den Çin'e Uygurlara baskı sebebiyle vize ambargosu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu uygulamadan ülkedeki Müslüman azınlıklara mensup kişilerin tutuklanması, baskıya uğraması ve haklarının ihlal edilmesinde rolü olan Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi yetkililerinin etkileneceği belirtildi.







Euronews'te Mustafa Bağ imzasıyla yer alan habere göre Pekin'in, Sincan'daki (Doğu Türkistan) baskı politikalarına devam ettiğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Çin, Doğu Türkistan'daki dini ve kültürü silmek için acımasız ve sistematik bir şekilde bir milyondan fazla Müslümanı gözaltına aldı. Bu sebeple, Sincan bölgesindeki Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer azınlık Müslüman guruplara uygulanan şiddet ve tutuklamalardan sorumlu olduğunu düşündüğümüz Çin hükümeti ve Komünist Parti mensuplarına vize kısıtlaması getirdik." ifadesini kullandı. Pompeo, bölgedeki gelişmeleri incelemeye ve buna paralel olarak kapsamlı adımlar atmaya devam edeceklerini de vurguladı.





Çin'e, Doğu Türkistan'daki tüm baskı politikalarını bitirmeleri çağrısında bulunan Pompeo, "ABD olarak, Çin Halk Cumhuriyeti’ni baskı kampanyasına derhal son vermeye, keyfi bir şekilde gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve yurt dışında yaşayan Müslümanları rahat bırakmaya çağırıyoruz. İnsan haklarının korunması çok önemlidir ve her ülke bu insan hakları yükümlülüklerine ve taahhütlerine saygı göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.





ABD Ticaret Bakanlığı, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ve baskılara müdahil oldukları gerekçesiyle salı günü 28 Çinli teşekkülü, ticari kara listeye aldığını duyurmuştu.





Bu arada Dışişleri Bakanlığı, vize yasağı ya da kısıtlamasından etkilenecek kişilerin isimlerini kamuoyu ile paylaşmadı.









