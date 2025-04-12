Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Çin'e yeni gözdağı! 'Misillemeye devam ederse...' /12 Nisan 2025 08:52

ABD'den Çin'e yeni gözdağı! 'Misillemeye devam ederse...'

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı sürerken, Beyaz Saray'dan yeni açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri, sonu olmayan bir ticaret savaşının fitilini ateşledi. ABD ticaret yaptığı ülkeler için ek vergileri 90 günlük süreyle askıya alırken, Çin ile girdiği savaş tam gaz devam ediyor.

ABD'nin son olarak gümrük vergisi oranını yüzde 145'e çıkarmasının ardından Çin'den yenin bir misilleme geldi. Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı. Çin'in ABD'den gelecek olası bir misillemeye ise yanıt verilmeyeceği belirtildi.

'MİSİLLEMEYE DEVAM EDERSE...'

Bu gelişmelerin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'den açıklama geldi. Çin ile tırmanan ve piyasaları sarsan ticaret savaşına değinen Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pekin ile bir ticaret anlaşmasına varılması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Leavitt açıklamasında Çin’e gözdağı vererek, "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den Çin'e yeni gözdağı! 'Misillemeye devam ederse...' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:03:05