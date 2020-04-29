ABD'den Çin'e yeni suçlama

Amerikan yönetimi, yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle Çin’e yönelttiği suçlamaları bir adım ileriye taşıdı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Çin’de, bilinmeyen güvenlik koşulları altında bulaşıcı patojenler üzerine çalışan birden fazla laboratuvar bulunduğuna inanıyoruz” dedi. Pompeo, “Dünya hâlâ Wuhan Viroloji Enstitüsü’ne erişim sağlamış değil” diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) eleştirilerini de sürdürdü. Pompeo, “Özel bağışçılar dahil herkesi, DSÖ’nün sisteminin doğru olup olmadığını sorgulamaya çağırıyorum” dedi. Donald Trump yönetimi, geçtiğimiz hafta DSÖ’ye bağışı askıya almıştı.