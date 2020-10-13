Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Çin'le gerilimi artıracak Tayvan adımı /13 Ekim 2020 12:09

ABD'den Çin'le gerilimi artıracak Tayvan adımı

Beyaz Saray, Tayvan'a gelişmiş silah sistemlerinin satışı için adım attı.

SHABER3.COM

Beyaz Saray, gelişmiş üç silah sisteminin Tayvan'a satışı için adım attı.

Konuya yakın beş kaynak, Beyaz Saray'ın silah satışlarını onaylaması için Kongre'den talepte bulunduğu ifade edildi.

Çin üzerinde kurduğu baskıyı artırmak isteyen Trump yönetiminin sayıları yediyi bulan büyük ölçekli silah sistemlerini Tayvan'a satmayı planladığını eylül ayında bildirmişti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde üç silah sisteminin satışı haberi, Tayvan'ı gerekirse kaba kuvvetle anakaraya bağlamak isteyen Çin'i öfkelendirebilir.

Çin'in ABD büyükelçiliği e-posta yoluyla gönderdiği açıklamada, Washington'a silah satışını durdurması ve Tayvan ile askeri ilişkiyi kesmesi çağrısında bulundu.

Tayvan savunma bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.
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