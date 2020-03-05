ABD'den dikkat çeken açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin ile görüştüğü sıralarda İdlib'le ilgili açıklamalarda bulundu.Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin İdlib’de maruz kaldığı saldırılara yanıt verme hakkı olduğunu belirtti.





Pompeo, “NATO müttefikimiz Türkiye, sınırlarını Esad güçleri ve Rusya’ya karşı savunma hakkına sahip” dedi.Pompeo ayrıca Türkiye’nin ABD’den bazı yardımlar istediğini ve kendilerinin de yardım talebinde bulunan Türkiye’ye yanıt vermek üzere çalıştıklarını da duyurdu.





Konuşmasında Türkiye’nin bir NATO ülkesi olduğu vurgusunda bulunan Pompeo, İdlib’de tarafların Soçi Mutabakatı’ndaki sınırlara çekilmesi gerektiğini söyledi.