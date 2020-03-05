Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den dikkat çeken açıklama /05 Mart 2020 19:49

ABD'den dikkat çeken açıklama

Dünyanın gözü Moskova'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, son günlerde tansiyonun giderek yükseldiği ve Türk askerlerinin yaşamını yitirdiği İdlib konusunda çözüm bulmak için bir araya geldi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin ile görüştüğü sıralarda İdlib'le ilgili açıklamalarda bulundu.Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin İdlib’de maruz kaldığı saldırılara yanıt verme hakkı olduğunu belirtti.

Pompeo, “NATO müttefikimiz Türkiye, sınırlarını Esad güçleri ve Rusya’ya karşı savunma hakkına sahip” dedi.Pompeo ayrıca Türkiye’nin ABD’den bazı yardımlar istediğini ve kendilerinin de yardım talebinde bulunan Türkiye’ye yanıt vermek üzere çalıştıklarını da duyurdu. 

Konuşmasında Türkiye’nin bir NATO ülkesi olduğu vurgusunda bulunan Pompeo, İdlib’de tarafların Soçi Mutabakatı’ndaki sınırlara çekilmesi gerektiğini söyledi.
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