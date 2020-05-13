Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'den dolar bekleyenlere kötü haber /13 Mayıs 2020 12:47

ABD'den dolar bekleyenlere kötü haber

New York Fed eski Başkanı William Dudley, ekonomik zorlukları ve ABD ile inişli çıkışlı diplomatik ilişkileri göz önüne alındığında Türkiye'nin dış nakit ihtiyaçlarını Fed'in gidermesinin muhtemel olmadığını söyledi.

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Fed'in para politikasını belirleyen kurulun 2009-2018 yılları arasında başkan yardımcılığı görevini yürüten Dudley, bu
yıllarda Fed'in dış finansman operasyonlarını yürüten New York biriminin de başında bulunuyordu.

Dudley, telefon ile yapılan söyleşide yeni dolar swap hatları kurmak konusunda Fed içinde "kesinlikle önemli ölçüde isteksizlik" var olduğunu söyledi.

JEOPOLİTİK GERİLİM SWAP HATTI ÖNÜNDE ENGEL OLUŞTURABİLİR

Reuters'de yer alan habere göre Ankara ve Washington arasındaki jeopolitik gerilimin de swap hattı önünde başka bir engel oluşturabileceğini ifade eden Dudley, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek güçlü bir desteğin Fed'in Türkiye'ye kaynak sağlayıp sağlamama kararını etkileyebileceğine de dikkat çekti.

Dudley telefonda yapılan söyleşide swap hattı hakkında, "Fed'in tek başına karar alarak başlatması beni şaşırtır" dedi.

Döviz rezervlerindeki azalış nedeniyle nakit sıkıntısı ve nispeten yüksek borç yükümlülükleri ile karşı karşıya olan
Türkiye, Fed dolar swap hattı için doğrudan Washington'a başvurdu. Ankara, buna ek olarak G20 ülkeleri ile swap benzeri finansmana da sıcak bakıyor. İktidar, IMF'den finansman almak istemiyor.

Dudley, "Türkiye'de swap hattına ihtiyaç duymasının nedenleri Fed'in hedefleriyle uymuyor. ABD ile inişli çıkışlı ilişkileri olan bir ülkeye Fed'in swap hattı açacağını hayal etmek de zor" dedi.

Dudley'in açıklamaları Türkiye'nin Fed ile swap hattı kurma umutlarını kırabilir. Fed Mart ayında koronavirüs salgınıyla mücadele için daha önce swap imkanı sağladığı ülkelere ek olarak Brezilya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile de swap hattı kurdu. Ancak, swap anlaşması olan ülkeler arasında Türkiye yer almadı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl başından bu yana 40 milyar dolardan 28 milyar dolara düşen net döviz rezervleri üç hafta önce 25 milyar dolara kadar inmişti. Türkiye'nin kısa vadeli dış yükümlülükleri 170 milyar dolar civarında.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Türkiye veya başka ülkelere Fed ile para swap imkanı tanınması hakkındaki soruya, ancak "karşılıklı güven" ilişkisi tesis edilen ülkeler ile Fed'in swap anlaşması yaptığı cevabını vermişti.

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