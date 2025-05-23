Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Erdoğan’a: İmamoğlu ya serbest bırakılsın ya kanıt sunulsun /23 Mayıs 2025 18:16

ABD'den Erdoğan’a: İmamoğlu ya serbest bırakılsın ya kanıt sunulsun

ABD Senatörü Adam Schiff, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Schiff, Türkiye’deki demokratik gerilemeye dikkat çekerek Senato’ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kınayan bir karar tasarısı sunmaya çağırdı.

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Mart ayında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İmamoğlu, suçlamaları reddederken, tutuklanması Türkiye genelinde on yıldır görülmeyen büyüklükte protestolara yol açtı. Kamuoyu yoklamaları, İmamoğlu’nun Erdoğan’ın önüne geçtiğini gösteriyor. Schiff’in hazırladığı tasarıda, Türk makamlarının ya “inandırıcı delil sunması” ya da İmamoğlu’nu derhal serbest bırakması gerektiği vurgulandı.

Schiff, “Bu tutuklama ve muhalif seslere yönelik baskılar, Türkiye’nin Erdoğan yönetiminde yaşadığı demokratik gerilemenin bir göstergesidir,” dedi. Tasarı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da Türkiye’ye karşı açık tavır almasını talep ediyor.

Rubio’nun Dışişleri Bakanlığı, İmamoğlu davasını “iç yargı meselesi” olarak değerlendirse de, insan haklarına saygı çağrısını sürdürüyor.
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