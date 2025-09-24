ABD'den Erdoğan'ın sözlerine çok konuşulacak cevap: Yalvarıyorlar...

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. ‘Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hâlâ devam ediyor. Aynı şekilde ‘Gazze savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır!” sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Rubio, “Bakın, insanlar çıkıp istedikleri şeyleri söyleyebilir ama iş bir şeyin yapılmasına geldiğinde Beyaz Saray’a geliyorlar!” dedi.





Fox News’e konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun açıklaması şöyle:





Bu diğer ülkelerin hepsi, bu arada Türkiye de dahil, bizim işin içinde olmamız için adeta yalvarıyorlar. İstiyorlar ki biz dahil olalım. Bakın, insanlar çıkıp istedikleri şeyleri söyleyebilir, ama iş bir şeyin yapılmasına geldiğinde Beyaz Saray’a geliyorlar… Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta Beyaz Saray’a gelerek başkanla görüşecek. Hepsi Beyaz Saray’a geliyor, hepsi Başkan Trump’la konuşmak istiyor, hepsi Trump’ın meseleyi çözmesini istiyor.





Gerçek şu ki, şu anda liderler var. Bugün yapılan toplantılarda liderlerin ‘biz de bunun parçası olalım’ diye adeta yalvardıklarını gördük. Arayıp, ‘Bizi de dahil edebilir misiniz? Beş dakikalığına başkanın elini sıkabilir miyiz?’ diye soruyorlar.





Şu anda o, dünyada vazgeçilmez bir lider. Sadece Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirecek bir anlaşmaya aracılık etme şansı olan tek kişi değil; aynı zamanda Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması için de çaba gösterebilecek tek kişi.





Bence başkan barış tekliflerine, barış girişimlerine herkesten çok zaman ve enerji harcıyor. Dünyada herkesten fazla başarı elde etti. Ama dünya buna pek kredi vermiyor. Düşünün; Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında savaş vardı, başkan bunun için arabuluculuk yaptı. Azerbaycan ile Ermenistan, Tayland ile Kamboçya, Hindistan ile Pakistan meselelerinde de devreye giren yine başkan oldu.





Bunlar sadece son birkaç ayda aklıma gelen dört örnek. Bunları yapan başkası değil, yalnızca başkandı. Dünyada başka hiçbir lider, hatta Birleşmiş Milletler bile değil.





NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta Fox News’e konuşan AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, “Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. ‘Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hâlâ devam ediyor. Aynı şekilde ‘Gazze savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır!” demişti.