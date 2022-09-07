Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Erdoğan'a soğuk duş: Yunanistan’ın adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz /07 Eylül 2022 18:33

ABD'den Erdoğan'a soğuk duş: Yunanistan’ın adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz

ABD Dışişleri Bakanlığı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunan adalarına ilişkin “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada “Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliğinin sorgulanamayacağı” vurgulandı.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Yunanistan’ı Ege Denizi’nde askerden arındırılmış statüye sahip adaları işgal etmekle suçladı ve “Bir gece ansızın gelebiliriz” diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan’ın bu sözlerine ilişkin açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, VOA Türkçe’ye yaptığı yazılı açıklamada, “Yunanistan’ın bu adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz” denildi.

“Rusya’nın egemen bir Avrupa devletini yeniden işgal ettiği bir dönemde, NATO müttefikleri arasındaki gerilimi artırabilecek açıklamalar bilhassa yararsız’’ ifadelerini kullanan bakanlık, tüm tarafları gerilimi daha da arttırabilecek söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

ABD’nin tüm NATO üyelerini birlikte çalışmaya ve diplomatik çözümlere teşvik ettiğini belirten bakanlık, “NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye’yi bölgede barış ve güvenliğin korunması ve farklılıkların diplomatik yollarla çözülmesi için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz’’ dedi.

GERİLİMİ AZALTMAYA YÖNELİK ÇABALARIN DEVAM ETMESİ GEREKİR
Gazete Duvar’ın haberine göre Ankara-Atina gerginliği, ABD Savunma Bakanlığı’nın günlük basın brifinginde de gündeme geldi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, “Size söyleyebileceğim şey; Bakan Austin’in geçmişte hem Türk hem de Yunan savunma bakanlarıyla görüştüğü ve yapıcı bir diyalog yoluyla Ege’deki gerilimi azaltmaya yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladığıdır” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina’nın adaları silahlandırmaya devam etmesi halinde, Türkiye’nin bu adalar üzerindeki Yunan egemenliğini sorgulamaya başlayacağını dile getirmişti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, Türkiye’nin Yunanistan’ın adalar üzerindeki egemenliğini sorgulayan tutumunun “saçma” olduğunu söylemişti.


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