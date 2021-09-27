ABD'den Erdoğan'ın açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan ikinci parti S-400 füzesi alma niyetini açıklamasından sonra ABD'den 'yaptırım uyarısı' geldi. Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden alacağımıza müdahale edemez" sözleriyle S-400 alımına istekli olduklarını dile getirmişti.







'TÜRKİYE'Yİ UYARIYORUZ'





ABD merkezli CBS kanalına verdiği röportajda Erdoğan, Rusya'dan ikinci parti S-400 füzeleri alınabileceğini söyledi. Reuters'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi, Türkiye'yi sadece S-400 konusunda değil, Rusya'dan yapılacak herhangi bir askeri malzeme alımına dair uyardıklarını ekledi: "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta, S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz."





Pazar günü CBS kanalının 'Face the Nation' adlı programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Margaret Brennan'ın "Hala bir set daha S-400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor?" sorusunu şu ifadelerle yanıtlamıştı: "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden ne kadar ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz. Şu anda 84 milyon nüfusa sahip bir ülke olan Türkiye, kendi savunma noktasındaki bütün kararlılığını ortaya koyacaktır. Bu kararına da kimse müdahale edemez.”





Sunucunun "Evet der gibisiniz" sözleri üzerine Erdoğan da "Ne demek. Tabii ki evet" diyerek ısrarcı olduklarını vurgulamıştı.





'BENİM 5 UÇAĞIM NEDEN VERİLMİYOR?'





“Siz de ABD gibi NATO’nun bir parçasısınız. Rusya, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almaya devam etmeyi planladığını söylüyor. Neden buna devam ediyorsunuz? Biden sizden durmanızı istedi mi?” sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den aldığı F-35 uçaklarının parası verilmiş olmasına rağmen teslim edilmediğini söyledi:





“Ben Başkan Biden’a gerekenlerin hepsini söyledim. Şimdi de söyleyeyim; bakın biz F-35 uçaklarını aldık ve 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Fakat bizim bu 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığımız uçaklarımızı Amerika bize teslim etmedi. Patriotlar noktasında bunları istedik, maalesef bu konuda da yine aynı şekilde bize Patriot vermedi. Sayın Trump’ın döneminde de bunları görüştüğümüzde, konuştuğumuzda Sayın Trump şunu söyledi; ‘F-35’ler için 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapan Türkiye’ye F-35’leri niçin vermiyoruz?’ Bunu dünya basınının önünde söyledi. Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım niye verilmiyor? Bu parayı ben ödedim. Ödediğim para ortada.”





YAPTIRIM UYARISI





ABD Dışişlerinin Erdoğan'ın sözlerine verdiği yanıtta yaptırım uyarısı yapıldı. Sözcü, "Rusya'dan her türlü yeni silah alımının, Aralık 2020'de uygulananlardan ayrı ve ek CAATSA 231 yaptırımlarını da tetikleme riski taşıdığını Türkiye'ye açıkça söylemeye devam ediyoruz" dedi. CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle daha önce yaptırımlar uygulanmıştı. ABD Hazine Bakanlığı geçen yıl Aralık ayında Türkiye'yi yaptırıma tabi tutmuş ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkilileri Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım listesine eklemişti.





ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK





Washington ile Ankara arasındaki ilişkiler S-400 gündemi ile tekrar tartışma konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gidiyor. Çarşamba günü Moskova'ya seyahat edecek olan Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İkilinin Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirmesi bekleniyor.