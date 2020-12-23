Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Esad rejimine yeni yaptırımlar /23 Aralık 2020 09:59

ABD'den Esad rejimine yeni yaptırımlar

ABD yönetimi, Suriye Merkez Bankası ile Beşşar Esad rejimine bağlı bazı yetkili ve kuruluşların yaptırım listesine alındığını duyurdu.

SHABER3.COM

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırım kararının rejim yetkilileri ile Suriye Merkez Bankasını hedef aldığı belirtilerek Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) 2 yetkili, 9 şirket ve Suriye Merkez Bankasının yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Yaptırımlarla rejim kontrolündeki bölgelere yapılacak yatırımların caydırılması ve Suriye halkına yönelik zulmün son bulması hedeflendiği belirtildi.

Esad ailesinden 6 üyeye yaptırım

ABD'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceği vurgulanırken, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız Esad rejiminin yanında duran ve suçların devam etmesine neden olan kişileri açığa çıkarmak için tüm araçlarını kullanmaya devam edecektir."

Bunu yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı da Esma Esad ve bazı aile üyelerinin aralarında bulunduğu 6 kişiye daha yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Pompeo: Esad rejimine baskımız devam edecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin açıklamasında, Esad rejiminin acımasız savaşı sona erdirmeyi reddettiğini ve siyasi çözüme ulaşma çabalarını engellediğini kaydetti.

ABD'nin çatışmayı uzatanlardan hesap sormaya devam edeceğini belirten Pompeo, Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vereceğini vurguladı.

Pompeo, ABD'nin çatışmanın başlangıcından bu yana 12,2 milyar doların üzerinde insani yardım sağladığını ve Esad rejimine baskı uygulamaya devam edeceğini kaydetti.
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