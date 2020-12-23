Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Esma Esed ve İngiltere'de yaşayan ailesine yeni yaptırım kararı /23 Aralık 2020 15:46

ABD'den Esma Esed ve İngiltere'de yaşayan ailesine yeni yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a ve ailesine yönelik yaptırım kararı aldı.

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İngiltere doğumlu Esma Esad ve hâlâ Londra'da yaşayan, İngiliz vatandaşı olan doktor babası Fawaz Akras, annesi Seher Otri, erkek kardeşi Firas Akras ve amcası Eyad Akras, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine girdi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım uygulayacağını duyurduğu iki listede toplam 18 kişi ve kurum yer alıyor. Suriye ordusunun istihbarat biriminin başındaki Kifah Mulhem, Suriye Merkez Bankası ve Esad'ın yakın danışmanlarından Lina el Kinaya da bu listelerin içinde.

Esma Esad hakkında daha önce, Haziran ayında da yaptırım kararı alınmıştı ancak bu kez tümü İngiliz vatandaşı olan aile üyeleri de bu kapsama alındı ve yaptırımlar genişletildi.


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