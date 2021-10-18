Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den F-35 açıklaması /18 Ekim 2021 22:46

ABD'den F-35 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamadai  ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü ile ilgili olarak Türkiye görüştüğünü söyledi.

Price, “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin F-16 taleplerine herhangi bir finansman teklifinde bulunmadı. Savunma Bakanlığı, Türkiye ile F-35 programı, bu anlaşmazlığın nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunuyor. Bu konudaki özel görüşmeler hakkında konuşacak durumda değilim” ifadelerini kullandı.

F-16 TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı ödemenin karşılığında F-16'lar vermeyi teklif ettiğini söylemişti.
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