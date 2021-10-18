ABD'den F-35 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamadai ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü ile ilgili olarak Türkiye görüştüğünü söyledi.







Price, “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin F-16 taleplerine herhangi bir finansman teklifinde bulunmadı. Savunma Bakanlığı, Türkiye ile F-35 programı, bu anlaşmazlığın nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunuyor. Bu konudaki özel görüşmeler hakkında konuşacak durumda değilim” ifadelerini kullandı.





F-16 TEKLİFİ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı ödemenin karşılığında F-16'lar vermeyi teklif ettiğini söylemişti.