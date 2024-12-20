ABD'den flaş Colani kararı

Reuters, ABD'nin Suriye’nin fiili yeni yöneticisi Ahmed el-Şaraa'nın (Colani) başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülden vazgeçtiğini duyurdu.



Cuma günü Şam’ı ziyaret eden ABD’li diplomatlar, Colani ile bir araya geldi ve ABD’nin başına ödül koyduğu el-Şaraa’nın ismini listeden kaldırmasına yol açan Suriye’nin siyasi geçiş süreci hakkında "iyi" bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmeyi ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu’dan sorumlu üst düzey diplomatı Barbara Leaf duyurdu.



Yetkililer, Suriye içinde veya dışarısında terör örgütlerinin tehdit oluşturamamasını sağlama gerekliliğini ele aldı.



Leaf, el-Şaraa’nın bu konuda taahhütte bulunduğunu belirtti.