Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den flaş Karadeniz kararı /14 Nisan 2021 23:23

ABD'den flaş Karadeniz kararı

ABD'nin Karadeniz'e göndermeyi planladığı savaş gemilerini ile ilgili kararın iptal edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

ABD, savaş gemilerinin Karadeniz'den geçişini iptal etti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin arttığı günlerde Montrö Sözleşmesi'ne dayanarak Karadeniz'e savaş gemileri USS Roosevelt ve USS Donald Cook'u göndereceğini Ankara'ya bildiren ABD, bu bildirimi geri çekti. Diplomatik kaynaklara göre ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdi.

Geçen hafta kaynaklar, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı" bilgisini vermişti.

Ayrıca kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını belirtmişti.
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