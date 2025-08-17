ABD'den flaş Rusya açıklaması: 'Toprak tavizleri verdi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da düzenlenen tarihi zirvenin ardından Rusya'nın bazı tavizler verdiğini açıkladı.





Witkoff; Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım'a atıfta bulunarak "Rusya, Ukrayna'nın beş bölgesiyle ilgili bazı tavizler verdi. Trump ve Putin, Ukrayna için güçlü güvenlik önemleri konusunda anlaştı. Yarın Trump ve Zelenskiy görüşmesinde toprak konusu görüşülecek" dedi.





'GELECEK KİEV'İN TUTUMUNA BAĞLI'

Witkoff, ayrıca, zirvede Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaşılıdğını belirtti. Witkoff, konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu vurguladı.





Trump ile Putin, Cuma günü Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.





TRUMP, HABERLERE ÇIKIŞTI

Bu arada Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımla Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın asla başlamaması gerektiğini belirtti.





Savaş nedeniyle ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ı suçlayan Trump, medyada çıkan haberlere de şu sözlerle tepki gösterdi: "Sahte haberlerin benimle ilgili gerçeği bu kadar şiddetli bir şekilde çarpıtması inanılmaz. Benim hakkımda dürüstçe yazmalarını veya haber yapmalarını sağlayacak hiçbir şey söyleyemem. Alaska'da Biden'ın aptal savaşı için harika bir toplantı yaptım. Bu savaş asla olmamalıydı."