Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den flaş vergi kararı: iPhone zamdan kurtuldu, hangi ürünler muaf tutulacak? /12 Nisan 2025 21:38

ABD'den flaş vergi kararı: iPhone zamdan kurtuldu, hangi ürünler muaf tutulacak?

ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya başladığı yeni gümrük vergileri dünyayı karıştırdı. ABD'den yapılan yeni açıklamada ise telefon, bilgisayar ve çiplerin vergi artışından etkilenmeyeceği belirtildi. Bu adımla iPhone telefonlarda büyük fiyat artışının önüne geçilmiş oldu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ithal edilen mallara yüzde 10'luk yeni bir gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından küresel piyasalar ciddi bir düşüş yaşarken, dolar da birçok para birimi karşısında değer kaybetti.

Trump’ın gümrük vergisi kararına karşılık, Çin sert bir misilleme yaptı. Çin, 10 Nisan itibarıyla ABD menşeli ürünlere uyguladığı vergi oranını yüzde 84’e çıkardığını duyurdu. Bu adım, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini daha da tırmandırdı.

Trump, gümrük vergisi kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Çin'e uygulanan yüzde 104'lük vergi oranının yüzde 125'e çıkarıldığını belirten Trump, bu hamleyi Çin'in ABD'ye karşı başlattığı yüzde 84'lük vergi artışına misilleme olarak açıkladı.

'MUAF' AÇIKLAMASI

Küresel ticaretin belirsizliğe sürüklendiği bu süreçte ABD'den yeni bir karar geldi. ABD'den yapılan yeni bir açıklamaya göre, bazı teknoloji ürünleri ek gümrük vergilerinden muaf tutulacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler ve güneş panelleri gibi ürünlerin, bu yeni ek tarifelerden muafiyet kazanacağını duyurdu.

Bu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen ya da antrepodan çekilen söz konusu ürünler için geçerli olacak.

NE BEKLENİYORDU?

Trump'ın vergi kararı dünya markalarını derinden etkiledi. Vergilerle birlikte birçok markanın zor durumda kalması söz konusu.

iPhone fiyatlarında da dudak uçuklatan artış bekleniyordu. Uzmanlar en ucuz iPhone fiyatının 1140 dolara çıkabileceğini belirtiyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den flaş vergi kararı: iPhone zamdan kurtuldu, hangi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:51:15