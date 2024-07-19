Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Gazze'de barış için flaş açıklama! /19 Temmuz 2024 21:41

ABD'den Gazze'de barış için flaş açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin sürdüğünü belirterek, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz" dedi.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen "2024 Aspen Güvenlik Forumu"nda konuştu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İsrail saldırının sürdüğü Filistin'in Gazze Şeridi'nde ateşkes için anlaşmayı tamamlamak istediklerini belirten Blinken, sadece anlaşma sağlanmasının da yeterli olmayacağına işaret etti.

Blinken, anlaşma sağlandıktan sonra "bir sonraki gün" için de plan yapılması gerektiğini dile getirdi.

Anlaşmanın ardından "bir boşluk" oluşmaması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Hamas'ın geri dönmesi ya da İsrail'in Gazze'yi işgalini uzatması, gerçi uzatmak istemediklerini söylüyorlar, ya da kanunsuzluk kabul edilemez" diye konuştu.

Ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hâlâ bazı sorunların çözülmesi gerektiğini söyleyen Blinken, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz" dedi.

İki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ifade eden Blinken, İran ve Gazze'yi yöneten Hamas'ın buna güçlü bir şekilde karşı çıktığını savundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den Gazze'de barış için flaş açıklama! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:50:47