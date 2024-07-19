ABD'den Gazze'de barış için flaş açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen "2024 Aspen Güvenlik Forumu"nda konuştu.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İsrail saldırının sürdüğü Filistin'in Gazze Şeridi'nde ateşkes için anlaşmayı tamamlamak istediklerini belirten Blinken, sadece anlaşma sağlanmasının da yeterli olmayacağına işaret etti.



Blinken, anlaşma sağlandıktan sonra "bir sonraki gün" için de plan yapılması gerektiğini dile getirdi.



Anlaşmanın ardından "bir boşluk" oluşmaması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Hamas'ın geri dönmesi ya da İsrail'in Gazze'yi işgalini uzatması, gerçi uzatmak istemediklerini söylüyorlar, ya da kanunsuzluk kabul edilemez" diye konuştu.



Ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hâlâ bazı sorunların çözülmesi gerektiğini söyleyen Blinken, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz" dedi.



İki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ifade eden Blinken, İran ve Gazze'yi yöneten Hamas'ın buna güçlü bir şekilde karşı çıktığını savundu.