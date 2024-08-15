ABD'den Google'a sert uyarı: Büyük değişikliklere hazır ol

Zaman çizelgesi belirsiz





Geçtiğimiz haftalarda Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı alanlarındaki hakimiyetini rekabeti engellemek için kullanan bir tekel olduğuna hükmeden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yargısı bu defa da teknoloji devini uyardı.ABD Bölge Yargıcı James Donato, çarşamba günü San Francisco'daki bir duruşma sırasında, Google'ın Android telefonlar için Play Store'da büyük değişiklikler yapmaya hazır olması gerektiğini söyledi.Donato, Google'ın çevrimiçi mağazasının tüketicilere alternatif uygulama mağazalarını indirme seçeneği sunması gerekeceğini açıkça belirtti.ABD yargısı, Google'ın aralık ayında popüler video oyunu Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games'e karşı bir antitröst davasını kaybetmesinin ardından şirkete ceza vermeyi değerlendiriyordu.Donato, Google avukatı Glenn Pomerantz'a "Bariyerleri yıkacağız, bu olacak," dedi."Kötü davranışlardan bir dağ inşa ettiğinizde, o dağı yerinden oynatmanız gerekir," diye ekledi.Donato, önümüzdeki birkaç hafta içinde Play Store'da yapılacak değişikliklerin çerçevesini çizen bir emir yayınlamayı umduğunu söyledi.Google, Android akıllı telefonların performansını etkilememek için değişiklikleri yapmak üzere 12 ila 16 ay isterken Epic Games, Google'ın her şeyi yaklaşık 1 milyon dolar (908.000 euro) maliyetle üç ay içinde yapabileceğini söyledi.Aklındaki zaman çizelgesini açıklamayan Donato, yine de Google'a gerekli değişiklikleri yapması için istediği kadar zaman vermeyeceğini belirtti.Yargıç, "Google bana tüm bunların gerçekleşmesinin asırlar alacağını söylüyor ancak ben buna şüpheyle yaklaşıyorum," dedi."Tüm bu beyin gücünün bu sorunları 16 aydan daha kısa bir sürede çözemeyeceğinden şüpheliyim," diyerek ekledi.Epic Games'in altı yıl yürürlükte kalmasını, Google'ın ise bir ya da iki yıl sonra sona ermesini istediği kararın ne kadar süreyle geçerli olacağı da merak konusu.Donato, şirketi önemli bir sarsıntıya hazırlarken bile Google'a mikro yönetim yapmaya çalışmayacağı konusunda güvence vererek, "Bütün mesele rekabetçi uygulama mağazaları bahçesini büyütmek," dedi.