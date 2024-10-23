ABD'den Halkbank'a kötü haber: Temyiz Mahkemesi dokunulmazlık talebini reddetti

Manhattan’daki 2. Bölge Temyiz Mahkemesi, Halkbank’ın ABD’deki ceza davalarından muaf tutulma talebini reddetti. Mahkeme, yabancı devlet şirketlerinin ticari faaliyetleriyle ilgili suçlamalarda tam dokunulmazlık iddia edemeyeceğini belirtti.







Mahkeme, yabancı bir devlet şirketinin ticari faaliyetleriyle ilgili suç teşkil eden davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ABD’de kovuşturmaya uğramaması için genel hukukta hiçbir dayanak bulamadığını söyledi.





ABD savcıları 2019 yılında Halkbank’ı İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaptırımlardan kaçmak için para servis sağlayıcıları ve paravan şirketler kullandığı iddiasıyla suçlamıştı.





ABD’li savcılar, Halkbank’ın İran’ın 20 milyar dolarlık kısıtlı fonları gizlice transfer etmesine yardımcı olduğunu, petrol gelirlerinin İran çıkarlarına hizmet edecek şekilde altına ve nakite çevrilmesine yardımcı olduğunu, petrol gelirlerinin transferini meşrulaştırmak için sahte gıda sevkiyatlarını belgelediğini iddia etmişti.