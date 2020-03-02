ABD'den 'hava desteği' açıklaması





İdlib'de Rusya destekli Suriye ordusunun operasyonları ve hava saldırısında 36 Türk askerinin ölmesiyle tansiyon giderek yükseldi.





Türkiye ölen askerlerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede "Bahar Kalkanı Harekatı" başlattıklarını duyurdu.

Bölgede Türk ordusu ile Rus ordusunun karşı karşıya gelip gelmeyeceği merak konusu. Bu konuda kaygılar dile getirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'ya yapacağı ziyaret de eleştirilerin odağında.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye İdlib'te yaşanan gelişmelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok. Öyle koşullar yaratacağız ki kimse bize karşı mücadele etmek istemeyecek” dedi.





Tartışmalar devam ederken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çelik, "Rusya ile karşı karşıya gelme tavrımız yok, hedefimiz rejim" ifadelerini kullandı.





Karşılıklı açıklamalar sürerken, dün yeniden Suriye ordusunun TSK destekli cihatçı grupların elinden aldığı stratejik Serakib kasabasıyla ilgili önemli gelişme yaşandı.





Erdoğan'ın ziyareti öncesi Rusya Savunma Bakanlığı, M5 ve M4 karayolunun güvenliğini sağlamak için Serakib'e Rus askeri polisi gönderdiklerini açıkladı.