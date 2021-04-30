Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Hindistan'a seyahat kısıtlaması /30 Nisan 2021 22:43

ABD'den Hindistan'a seyahat kısıtlaması

ABD'de koronavirüs salgının adeta kontrolden çıktığı Hindistan'a seyahat kısıtlaması kararı alındığı belirtildi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını duyurdu.

Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin tavsiyesi üzerine, Biden yönetimi Hindistan'dan seyahatleri acil şekilde kısıtlayacak" ifadesini kullandı.

Söz konusu politikanın "sıra dışı şekilde yüksek Covid-19 vakaları" ve Hindistan'daki varyantlar ışığında uygulanacağını belirten Psaki, kısıtlamanın 4 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ABD yönetimi dün de Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken, ABD vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.
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