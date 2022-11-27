Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Huawei ve ZTE ürünlerine yasak /27 Kasım 2022 13:26

ABD'den Huawei ve ZTE ürünlerine yasak

ABD yönetimi, Çinli telekomünikasyon şirketleri Huawei ve ZTE'nin ürünlerinin ithali ve satışına yasak getirdi. ABD Federal İletişim Komisyonu, kararı "ulusal güvenlik" ile gerekçelendirdi.

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Çinli telekomünikasyon şirketleri Huawei ve ZTE'nin ürünlerinin ithali ve satışı ABD'de yasaklandı. Söz konusu iki şirketin yanı sıra Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology ve Dahua Technology şirketlerinin yeni ürünlerinin satışına da yasak geldi.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), açıklamasında söz konusu şirketlerin ulusal güvenlik açısından "kabul edilemez bir risk oluşturduğunu" belirtti. FCC yetkilisi Brandon Carr, cuma günü yaptığı açıklamada, "Yönetmeliğimiz doğrultusunda Huawei ve ZTE'nin yeni araçlarına lisans verilemez" dedi. Carr, mevcut lisanlasrın iptal edilmesinin de mümkün olduğunu belirtti. FCC yetkilis ayrıca, kurum tarihinde ilk defa "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yeni ürünlere lisans verilmediğini de sözlerine ekledi.

DW Türkçe'nin haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl Çinli Huawei Technologies Co ve ZTE Corp şirketlerinin ABD'nin düzenleyici kurumundan yeni ekipman lisansları almasını engellemek için hazırlanan yasayı imzalamıştı. Hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin desteğini alan yasanın yeni bir yönetmelikle uygulamaya yansıtılması için FCC'nin önünde bir yıllık bir süre bulunuyordu.

ABD, Huawei'yi Çin yönetimi ile yakın ilişkiler kurmakla suçluyor ve casusluk ile sabotaj riskine karşı uyarıda bulunuyor. Çinli şirket ise söz konusu iddiaları geri çeviriyor.
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