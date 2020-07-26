ABD'den ilginç hamle: Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la ortak tatbikat yapıyor

Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de hidrokarbon enerji kaynaklarının araştırılması ve münhasır ekonomik bölge sınırları konusunda giderek tırmanan bir gerilimin tarafları olurken, ABD de tutumunu Yunanistan'dan yana belirlediğini gösteren bir adım attı ve Yunanistan ile ortak tatbikat için Doğu Akdeniz'e savaş gemilerini gönderdi.





Rudaw'da yer alan habere göre, ABD'nin nükleer uçak gemisi Eisenhower ve ona eşlik eden 12 savaş gemisi, Süveyş Kanalı'ndan geçerek Akdeniz'e girdi. ABD'nin bu adımı, Doğu Akdeniz meselesine kayıtsız kalmadığının bir göstergesi olarak yorumlandı.





Habere göre, uçak gemisi ve 12 savaş gemisi, Yunanistan'a ait Girit adası etrafındaki münhasır ekonomik bölgede konuşlanacak.









ABD'nin bu adımla bir nevi 'hakem' ya da Türkiye'ye karşı caydırıcı bir unsur olabileceği belirtildi.





ABD donanmasına ait gemiler iki gün önce Süveyş Kanalı'nı geçerken, tatbikata Girit’deki Suda Hava Üssü’nden kalkacak dört çift Yunan F-16’sı ve uçak gemisinden havalanacak dört adet F-18 savaş uçağı iştirak edecek.





Haberde, askeri tatbikatın ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgi bulunmazken, Türkiye’nin 18 Ağustos için Navtex ile bağladığı Meis yakınlarındaki deniz bölgesinde Rusya’nın da füze denemesi yapacağı hatırlatıldı.









Yunanistan’ da yayın www.protothema.gr haber sitesi de dün okuyucularına duyurduğu haberde Ayasofya ve Meis adası nedeni ile Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğin tırmandığını belirtti.





Almanya ve ABD’nin Türkiye’nin tavırlarını kınadığı bilgisine yer verilen haberde ABD’nin nükleer güce sahip 5600 personeli ve üzerinde 90 savaş uçağı bulunan Eisenhower uçak gemisinin bugün içerisinde Girit Adası önlerine geleceği açıklandı.









12 ABD Savaş gemisi eşliğinde hareket eden Eisenhower Uçak Gemisi’nin Girit Adası’nın güneyinde Yunanistan Hava Kuvvetleri ile yaklaşık on gün sürecek ortak tatbikat yapacağı açıklandı.





Site ayrıca bir yandan tatbikat yapılırken bir yandan da Berlin, Washington ve Londra hattında da Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliği azaltmak için diplomatik görüşmelerin yoğunlaştığını aktardı.





Tatbikat, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Akdeniz krizinin başlamasından bu yana ABD'nin ilk önemli askeri tatbikatı olarak değerlendirildi.





Antalya'daki Türk Hidrografik Servisi, Salı günü Yunanistan'ın Rodos adasının güneyinde ve Girit'in güneydoğusunda, 21 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında devam edeceğini belirten petrol ve gaz arama çalışmaları yürüttüğünü bildirdi. Ankara, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in bu bölgede konuşlandırılacağını duyurdu.





Yunan basınında çıkan haberlere göre, bölgede ve Türkiye sahillerinde yaklaşık 25 Türk savaş gemisinden oluşan iki grup var.





Haftalık Simerini gazetesi “Yunan Donanması Kıbrıs’a Kadar Yayıldı” başlıklı haberinde, “Kanaris” isimli fırkateynin, “ihtiyaç olması halinde Kıbrıs’ı savunmak” için 22 Temmuz günü saat 08.00’de Limasol kenti açıklarında seyrettiğini yazdı.





İç sayfasında “Kanaris” fırkateynin bir de fotoğrafına yer veren gazete, “Aynı tavır 22 Temmuz 1974’te de sergilenseydi bugün Kıbrıs’ın yarısı işgal altında olmayacaktı. İşte, istek olursa Kıbrıs uzak değil ve Ankara net caydırıcı cevaplar alır” ifadelerine yer verdi.