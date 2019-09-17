Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den İran'a 'karşılık verme' tehdidi... /17 Eylül 2019 00:06

ABD'den İran'a 'karşılık verme' tehdidi...

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yönelik saldırıyla suçladığı İran’a ‘karşılık verme’ tehdidinde bulundu.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco’ya yönelik Cumartesi günkü saldırılarla ilgili ABD’den İran’ı suçlayan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran’ın "uluslararası kurallara dayalı düzenin altını oyduğunu" öne sürerek saldırılara karşılık vermek için ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Esper Twitter’dan yaptığı açıklamada “Haftasonu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Irak Savunma Bakanı El Şamari ile Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine son saldırılar hakkında görüştüm” dedi.

Beyaz Saray’da Pentagon yetkilileri ile ABD Başkanı Donald Trump’a saldırı hakkında bilgi verdiklerini belirten Esper  “ABD ordusu ve kurumlar arası ekibimiz bu benzeri görülmemiş saldırıya karşılık vermek ve İran tarafından altı oyulmakta olan uluslararası kurallara dayalı düzeni korumak için ortaklarımızla çalışıyor” dedi.

Suudi Arabistan’da haftasonu petrol şirketi Aramco’nun iki tesisine düzenlenen SİHA saldırılarını Yemen’de Suudi koalisyonuna karşı savaşan Husiler üstlenmişti. İran saldırılarla ilgisinin olmadığını açıklamıştı. ABD ve Suudi Arabistan ise saldırılarla ilgili olarak İran’ı suçlamaya devam ediyor. (sol.org.tr)
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