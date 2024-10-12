Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den İran'a 'nükleer' engel: 16 kuruluşu etkileyecek /12 Ekim 2024 15:02

ABD'den İran'a 'nükleer' engel: 16 kuruluşu etkileyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’da petrol ticareti yapan 16 kuruluşa yaptırım uygulandığını açıkladı. Açıklamada, bu adımın İran'ın nükleer silah geliştirme programını finanse etme çabalarını engellemeye yönelik olduğu vurgulandı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların İran'ın enerji gelirlerini azaltarak, uluslararası güvenliğin artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Yaptırımlar, hedef alınan kurumların ABD'deki varlıklarını donduracak ve bu kurumların Amerikan vatandaşlarıyla iş yapmasını yasaklayacak.  

Açıklamada ayrıca, İran'ın petrol ticareti yoluyla elde ettiği gelirlerin, özellikle de nükleer faaliyetleri destekleyen gruplara aktarıldığına dikkat çekildi.

 ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller açıklamasında, “İran rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse etmek için kullanabileceği kaynakları daha da engellemek amacıyla İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik geniş kapsamlı yeni yaptırımlar faaliyete geçiriyoruz. Ayrıca İran petrol ticaretiyle uğraşan 16 kuruluşa yaptırım uyguluyoruz” dedi.
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