Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den İran'a 'petrol tankeri' yalanlaması /03 Kasım 2021 20:16

ABD'den İran'a 'petrol tankeri' yalanlaması

ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Umman Denizi'nde ABD tarafından el konulmaya çalışılan bir İran petrol tankerini kurtardığına yönelik iddialarını yalanladı.

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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, İran Devrim Muhafızlarının iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Geçen hafta, İran Devrim Muhafızlarının uluslararası sularda seyir halindeki bir tanker gemisine yasa dışı olarak çıktığını gördük ancak müdahale etmedik" dedi. Yetkili, İran güçlerinin söz konusu gemiyi İran kara sularına götürdüğünü ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

İran, ABD'nin Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu duyurmuştu.İran devlet televizyonunda, ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyup, geminin taşıdığı petrolü başka bir tankere yükledikten sonra tankeri bilinmeyen bir noktaya götürdüğü öne sürülmüştü.

Devrim Muhafızları Ordusunun da ABD'nin el koyduğu petrol tankerine helikopterle indirme operasyonu gerçekleştirdiği ve tankerin kontrolünü ele geçiren Devrim Muhafızları üyelerinin, tankeri İran kara sularına yönlendirdiği iddia edilmişti.

Haberde ayrıca, ABD donanmasının tankeri yeniden ele geçirmek için birkaç helikopter ve savaş gemisiyle müdahale etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu ifade edilmişti.

Söz konusu tankerin şu anda İran kara sularına getirildiği ve olayla ilgili görüntülerin kısa zaman içerisinde paylaşılacağı belirtilmişti.
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