ABD'den İsrail ve Hamas'a yeni ateşkes planı

ABD yönetimi, İsrail ve Hamas'a Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durması için 60 günlük bir ateşkes önerisi sundu.





Reuters haber ajansının ABD kaynaklı belgelere dayandırdığı bilgiye göre plan, ateşkes süresi içinde Hamas'ın 28 sağ ve ölü İsrailli rehinenin İsrail'e teslim etmesini öngörüyor. İsrail medyasına göre rehinelerin 10'u sağ, 18'i de ölü. Plan, buna karşılık İsrail'in de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış 125 Filistinli mahkumu serbest bırakmasını, ayrıca 180 ölü Filistinli'nin cesedini de Hamas'a teslim etmesini kapsıyor. Ateşkes anlaşmasında Gazze'ye insani yardımların geçisine izin verilmesi de koşullardan biri olarak yer alıyor.





Hamas, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.





DW Türkçe'nin haberine göre Beyaz Saray kaynaklarına göre İsrail, ABD'nin teklifini kabul etti. Hamas'ın ise teklifi henüz incelediği ve yakında bir yanıt vereceği belirtiliyor. Reuters haber ajansına göre Hamas, yanıtını Cuma ya da Cumartesi günü verecek.





ABD Başkanı Donald Trump'ın sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm taraflarla müzakerelerin sürdüğünü söyledi.





İsrail medyasında yer alan haberlere göre Başbakanı Benyamin Netanyahu da rehinelerin ailelerine ABD Özel Temsilcisi Steve Wettkoff'un sınırlı süreli ateşkes önerisini prensipte kabul ettiğini söyledi.



