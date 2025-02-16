Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin İsrail'e verdiği 1 tonluk bombalar Aşdot limanına geldi /16 Şubat 2025 18:26

ABD'nin İsrail'e verdiği 1 tonluk bombalar Aşdot limanına geldi

Biden'ın reddedip Trump'ın göreve başladığı gibi onayladığı silah satışı gündemden düşmezken, söz konusu bombalar İsrail'e vardı. Satış kapsamında gönderilen 1 ton ağırlığında bin 800 bomba için İsrail'den teşekkür geldi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri ağır bombardıman altında bıraktığı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına rağmen katliam sürerken, bu saldırıların en büyük destekçisi de ABD olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump tarafından kısa süre önce İsrail'e satışı onaylanan 1 ton ağırlığında bin 800 bomba Aşdod Limanı'na indirildi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından satışı durdurulan, daha sonra Trump tarafından onaylanan MK-84 türü 1 tonluk bombalar, İsrail hava üslerine nakledildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sevkiyatın İsrail ordusu için çok önemli olduğunu ve ABD ile İsrail arasındaki güçlü bağı yansıttığını belirtti.

Katz, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmesinde İsrail'e gerekli tüm araçları sağlamaya devam etme taahhüdü aldığını ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Biden yönetimi, Gazze'de şiddetli saldırılar düzenleyen ve yoğun nüfuslu Refah kentini hedef alma tehdidinde bulunan Binyamin Netanyahu hükümetini desteklediği için aldığı eleştirilere karşı, bir tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğunu açıklamıştı.

Daha sonra 227 kilogramlık bombaların ABD'den İsrail'e sevk edileceği kaydedilmişti.
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