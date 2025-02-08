ABD'den İsrail'e 7,4 milyar dolar değerinde silah satışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti İsrail'e 7,4 milyar dolar değerinde silah satışına onay verdi. Savunma Bakanlığı (Pentagon) konuyla ilgili açıklamasında Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e mühimmat, güdüm kitleri ve fünyeler içeren, yaklaşık 6,75 milyar dolar değerinde paketin satışına onay verdiğini duyurdu. Pentagon, sözleşmede ana yükleniciler arasında Boeing firmasının da olduğunu ifade etti. Ayrıca Lockheed Martin'in ana yüklenici olduğu yaklaşık 660 milyon dolar değerinde Hellfire füzesi satışına da onay verildi.



DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD hükümetinin onayı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile hafta içinde Washington'da buluşmasının ardından geldi.



ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki en kıdemli Demokrat Partili üye olan Gregory Meeks, hükümetin Kongre'ye bilgi vermeden satış onayı vermesini eleştirdi. ABD'de büyük silah satışlarında hükümet, onay vermeden önce teamülen ABD Kongresi'ne satışı gözden geçirme imkanı tanıyor.



Meeks "Bir dizi bölgesel tehditle karşı karşıya olan İsrail'in kritik askeri ihtiyaçlarını desteklemeye devam ediyorum ve yönetimle bir dizi soru ve endişe ile ilgili olarak yakın istişare halindeydim" dedi.



Satışla ilgili endişeleri olduğunu ve bunları yönetime ifade ettiğini belirten Meeks hükümetin talep ettiği önemli belgeleri ve gerekçeleri sunmakta başarısız olduğunu kaydetti.



Hükümetin kararının Kongre'ye yönelik saygı eksikliğini ortaya koyduğunu ifade eden Meeks "Birleşik Devletler'de bizim krallarımız yok, biz kökü Anayasa'ya dayanan, yasalarla yönetilen bir demokrasiyiz" ifadelerini kullandı.



Beyaz Saray konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.



ABD'de Joe Biden yönetimi Ocak ayında Kongre'yi İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışı önerisiyle ilgili olarak bilgilendirmişti. ABD'de hükümetin Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne büyük silah satışlarında gözden geçirme ve daha fazla bilgi talebinde bulunma fırsatı vermesi uzun süredir izlenen bir teamül. Hükümet bu sürecin ardından Kongre'yi satışla ilgili resmi olarak bilgilendiriyor.