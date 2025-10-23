ABD'den İsrail'e 'ilhak' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada İsrail'i Batı Şeria'nın ilhakı konusunda uyardı. Rubio, İsrail parlamentosu tarafından atılan adımların ve yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin Gazze'deki barış anlaşmasını tehdit ettiğini ifade etti.





İsrail parlamentosunda Çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını öngören yasa tasarısının ön oylaması gerçekleştirilmişti.





Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze savaşını sona erdirmeye yönelik planının kabulünden yalnızca bir hafta sonra yapılan bu oylamaya tepki gösterdi.





Rubio, ilhak girişimlerine ilişkin "Başkanın şu anda bu konuda destekleyici olamayacağımızı açıkça ortaya koyduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Gazetecilere konuşan Bakan, ilhak planlarının barış anlaşmasına tehdit oluşturduğunu belirterek, şu anda bu tür bir hamlenin ters bir etki yaratabileceğini kaydetti.





"Süreç konusunda takvimin ilerisindeyiz"

Rubio, aşırıcı İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine ilişkin soruya cevaben, "Üzerinde çalıştığımız herhangi bir şeyi istikrarsızlaştırma tehlikesi olan her şey bizim için endişe kaynağıdır" ifadelerini kullandı.





Diğer yandan Rubio, barış anlaşmasının akıbetine ilişkin genel anlamda olumlu konuştu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ardından İsrail'i ziyaret eden ikinci üst düzey ABD'li yetkili olan Bakan, "Her gün (anlaşmaya yönelik) tehditler olacaktır ancak aslında süreç konusunda takvimimizin ilerisinde olduğumuzu düşünüuorum. Bu haftasonunu atlatmış olmamız da iyiye işaret" diye konuştu.





Batı Şeria planı oylamaya sunuldu

İsrail yasalarının işgal altındaki Batı Şeria'da uygulanmasını öngören ve Filistinlilerin bir devlet kurmak için talep ettiği toprakların fiilen ilhakı anlamına gelen yasa tasarısı, Çarşamba günü İsrail parlamentosunda ön onay almıştı.





25'e karşı 24 oyla kabul edilen tasarı, yasalaşması için gereken dört oylamanın ilkini geçmiş oldu. Tasarı, uzun bir yasama sürecinin ardından ancak nihai olarak yürürlüğe girebilecek.





Başbakan Benjamin Netanyahu’nun Likud Partisi, iktidar koalisyonunun dışında kalan milletvekillerince sunulan tasarıya destek vermedi. Aralarında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Yahudi Gücü Partisi ve bir diğer aşırı sağcı isim olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm fraksiyonu üyelerinin bulunduğu Netanyahu'nun koalisyonunda yer alan bazı isimler ise ise tasarıya destek oyu verdi.





Netanyahu'nun koalisyon hükümeti üyeleri, yıllardır İsrail'in dini ve tarihi bağları referans verdiği Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin resmen ilhak edilmesi yönünde bastırıyor. İsrail, 1967 savaşında ele geçirdiği toprakların ihtilaflı bölgede yer aldığını, bu nedenle de hukuki açıdan işgal altında olmadığını öne sürüyor. Ancak, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun büyük çoğunluğu bu toprakların işgal altında olduğu görüşünde.





BM'nin en üst yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, 2024 yılında aldığı kararda İsrail'in Batı Şeria dahil Filistin topraklarını işgalinin ve oradaki yerleşimlerin yasa dışı olduğunu belirterek, bu işgale en kısa sürede son verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.