ABD'den İsrail'e ültimatom: Askeri yardımı keseriz

ABD yönetimi İsrail hükümetine bir mektup göndererek 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu iyileştirmek üzere harekete geçmesi, aksi takdirde ABD'nin yabancı askeri yardımları düzenleyen yasalarını ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.







VOA Türkçe'nin aktardığı habere göre, ilk olarak ABD basınında yer alan mektup Salı günü ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller günlük basın brifinginde, mektubun kamuoyuyla paylaşılmasının planlanmadığını; ancak çıkan haberler üzerine mektubu doğrulayabileceğini söyledi.





13 Ekim Pazar tarihli mektup ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzasını taşıyor. Joe Biden yönetiminin İsrail’e yönelik bilinen en güçlü yazılı uyarısı anlamına gelen mektupta, ABD'nin “kötüleşen insani durum konusunda derin endişe duyduğu" belirtildi.







İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e hitaben kaleme alınan mektupta Austin ve Blinken, ilkbahardan bu yana Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarının yüzde 50'den fazla düştüğüne ve Eylül ayında ulaştırılan miktarın “son bir yıldaki en düşük miktar olduğuna” dikkat çekti.







İsrail'in geçen ay Gazze’nin kuzeyi ile güneyi arasındaki insani yardım hareketlerinin, yaklaşık yüzde 90'ını yasakladığı ya da engellediği de mektupta yer aldı.





Austin ve Blinken, İsrail'in yabancı askeri finansmana hak kazanmaya devam etmesi için Gazze'ye giren yardım seviyesinin günde en az 350 kamyona çıkması, İsrail'in ek insani yardım duraklamaları başlatması ve insani yardım alanları için daha fazla güvenlik sağlaması gerektiğini söyledi.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, “İsrail’in Gazze’ye yardım konusunda mektupta belirtilen değişiklikleri yapmasını umuyoruz” dedi; ancak İsrail’in bu mektuba nasıl yanıt verdiği sorularını yanıtsız bıraktı.