ABD'den Kabil tahliyesi için yeni plan





18 uçağın devreye girmesi ve havayolu şirketlerinin Afgan sığınmacıları ya başka ülkelerden ya da Virginia’daki Dulles Havaalanı’ndan çeşitli askeri üslere taşıması bekleniyor.





Pazar günü Amerika Savunma Bakanlığı tahliyelere yardımcı olması için kısa adı CRAF olan uygulamayı yürürlüğe soktu. Bu, Amerika’ya sivil havayollarını acil durumda yardıma çağırma olanağı veriyor.





Bu, 2003’te Irak’ın işgali ve 1990-1991’deki Körfez Savaşı’nda da kullanılmıştı.





Bu çerçevede 5 havayolu şirketinden 3’er uçak tahliyelere destek olacak.





Bu gelişmeler yaşanırken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, hala binlerce Amerikan vatandaşının Afganistan’dan tahliye edilmeyi beklediğini söyledi.





Sullivan, tam tahilye sayısını veremeyeceğini ancak işlemlerin devam ettiğini söyledi. Sullivan, IŞİD kaynaklı tehdidin de gerçek ve güçlü olduğunu söyledi.





Bazı kaynaklar 14 Ağustos'tan bu yana 25 binden fazla kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini belirtiyor.





Bu arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson Afganistan’la ilgili olarak gelişmiş 7 ülkeyi bir araya getiren G-7 ülkelerinin Salı günü toplanması çağrısı yaptı.





Kabil havaalanında 7 ölü





Bu arada İngiliz askeri yetkilileri Kabil havaalanında kaos nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Bu, ülkeyi terketmek isteyenler için hala önemli bir tehlikenin olduğunu ortaya koyuyor.





Amerikan Büyükelçiliği de Cumartesi günü vatandaşlarına Amerikalı yetkililerden bilgi gelmeden Kabil havaalanına gelmemeleri çağrısında bulunmuştu.





Bununla birlikte Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerika’nın havaalanına ve piste önemli sayıda Amerikalı için güvenli geçiş sağladığını açıkladı.





NATO yetkilileri geçen 7 günde en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bazıları açılan ateşte, bazıları da yaşanan izdihamlarda yaşamlarını yitirdi.





Pazar günü havaalanında durumun sakin olduğu kaydedildi.





Amerikalı askeri yetkililer havaalanında 5800 askerin bulunduğunu belirtiyor.





Daha önce havaalanı çevresinde kalabalık nedeniyle izdihamlar yaşanmıştı.





Yetkililer, koşulların zor olduğunu ama durumu en güvenli şekilde yönetmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtiyor.





Taleban ise havaalanındaki durum nedeniyle Amerika’yı eleştiriyor.





Biden yönetimi Afganistan’dan tahliye edildikten sonra Afgan sığınmacıların ulaşımına yardımcı olmak için havayolu şirketlerine uçak sağlamalarını istiyor.





Bu arada Taleban’la eski yönetimden isimler arasında müzakereler devam ediyor.





Görüşmelere tanık olanlar Taleban’ın 31 Ağustos’tan önce hükümetle ilgili açıklama yapmayacağını belirtiyor.





Taleban’la müzakereleri eski Devlet Başkanı Hamid Karzai’yle, eski yönetimin üst düzey isimlerinden Abdullah Abdullah yürütüyor.