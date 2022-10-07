ABD'den Kamışlı açıklaması: IŞİD liderleri öldürüldü

ABD ordusu, Suriye'nin Kamışlı kentinde Şam yönetiminin kontrolünde bulunan bir köye dün düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı. Buna göre, dün iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda üst düzey IŞİD liderleri öldürüldü.





ABD dün, Haseke vilayetinin Kamışlı kentinin 17 kilometre güneyinde, Suriye ordusunun kontrolünde bulunan Moluk Saray köyüne helikopterlerle hava birlikleri indirerek operasyon düzenlemişti. Amerikan ordusu daha önce İdlib'de ve IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde operasyonlar düzenlemiş olsa da, bu adım Şam'ın kontrolündeki bir noktada atılması nedeniyle bir ilk teşkil ediyordu.





Kaynaklar bir IŞİD üyesinin hedef alındığını belirtirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) resmi açıklama geldi. Buna göre, dün Kamışlı yakınlarında helikopterle düzenlenen hava saldırısında, IŞİD'in "silah ve militan kaçakçılığından sorumlu" liderlerinden Rakkan Vahid el-Şammri öldürüldü ve bir yardımcısı yaralandı. Operasyonda Şammri'nin iki yardımcısı da gözaltına alındı.