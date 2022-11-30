Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den kara harekatı açıklaması: Kaygılıyız... /30 Kasım 2022 10:28

ABD'den kara harekatı açıklaması: Kaygılıyız...

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin Suriye’deki olası bir kara operasyonunun, IŞİD’e karşı savaşta elde edilen kazanımları “ciddi bir şekilde” tehlikeye atacağını söyledi ve itidal çağrısı yaptı. Pentagon Sözcüsü, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını tanıdıklarını, ancak kara operasyonu konusunda kaygılı olduklarını vurguladı.

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Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin Suriye’deki olası bir kara operasyonunun, IŞİD’e karşı savaşta elde edilen kazanımları “ciddi bir şekilde” tehlikeye atacağını söyledi ve itidal çağrısı yaptı.

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder “Devam eden çatışma, özellikle de bir kara operasyonu, dünyanın IŞİD’e karşı zorlu bir mücadeleyle elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır” dedi.

“Benzer şekilde, Tükiye’nin sınırları içinde meydana gelen terör eylemleri konusundaki meşru güvenlik kaygılarını tanıyoruz” şeklinde konuşan Ryder, Türkiye’nin Suriye’deki potansiyel bir kara operasyonu konusunda kaygı duymaya devam ettiklerini belirtti ve “Tekrar itidal çağırısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü, IŞİD’e karşı operasyonların durmadığını, ancak ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ortak devriyelerinin sayısını azalttığını ve Amerikan güçlerinin başka bir yere konuşlandırılmağını aktardı.

Ryder “Devriye sayılarını azalttık, çünkü bu devriyeleri SDG ile ortak yapıyoruz. Dolayısıyla onlar yaptıkları devriye sayısını azalttı” diye konuştu.

Patrick Ryder, ABD Savunma Sakanı Lloyd Austin’in Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yakında bir görüşme yapacağını da sözlerine ekledi.
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